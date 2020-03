C’est parti pour la première grève des femmes

«C’est un moment historique au Luxembourg, c’est la première grève des femmes. Un moment que j’ai voulu partager avec ma nièce», relate Sonya en compagnie d’Alison, 9 ans. Toutes les deux sont habillées de la tête aux pieds en mauve, couleur symbolique de la contestation féminine. La police compte environ 1000 manifestants, munis de pancartes et sifflets. Ils se sont rassemblés sur la place d’Armes au cœur de la capitale.

«On nous qualifie de femmes fortes mais on continue de nous charger de tâches. Mais les femmes fortes sont là pour être respectées!». Augmentation du salaire social minimum, meilleures conditions de travail, et plus de considération pour la charge de corvées qui pèse sur les femmes,... Les organisatrices ont rappelé les piliers des revendications de cette première manifestation dans le pays, face à une foule plongée dans le silence devant la Chambre des députés.

Une même cause

«C’est émouvant de voir toutes ces femmes se rassembler autour d’une même cause. Nos voix ne sont pas suffisamment prises en compte», commentent Elisa et Véronica, venues ensemble à la marche d’Esch-sur-Alzette. «J’ai grandi à voir ma mère s’occuper de tout à la maison, même de mon père. Les femmes ne nous doivent pas tout cela», a encore contesté Pedro, 24 ans.

Pour Maeva, 17 ans et sa maman Charlotte, 54 ans, la participation à cette marche marque un des «plus beaux moments» de leurs vies. «Il y en a marre des stéréotypes qui sont attribués aux femmes. Aujourd’hui nous sommes sorties dans les rues pour montrer qu’une femme, peu importe ses origines, son orientation sexuelle et sa classe sociale, est encore victime de harcèlement et autres violences sexistes. Et ça c’est inadmissible», ont-elles protesté.

Après la prise de parole, la foule s’est regroupée devant la Gëlle Fra pour une courte prestation de dance, appréciée par le public. Direction ensuite vers les Rotondes, en passant par le pont Adolphe et le boulevard de la Pétrusse dans une ambiance bon enfant entre les manifestants.

