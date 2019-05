Brûlée, la Brasserie Guillaume «va renaître»

«Je suis vraiment choqué, mais le plus important, c'est que mes employés et les locataires ne soient pas blessés», a confié à L'essentiel Sébastien Sarra, propriétaire de la Brasserie Guillaume. Véritable institution, son établissement situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble en proie aux flammes vendredi après-midi a été particulièrement touché.

La Ville propriétaire du bâtiment ravagé



Du côté de la ville de Luxembourg, propriétaire du bâtiment qui a été incendié, les choses ont déjà été prises en main. Lydie Polfer, la bourgmestre, était présente sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts. «Les flammes ont brûlé le toit qu'il sera nécessaire de refaire entièrement et il a également rendu impraticables cinq logements du deuxième et du troisième étage». a-t-elle précisé à L'essentiel.



Le relogement des habitants a d'ailleurs été pris en charge par la Ville de Luxembourg. Lundi matin, une réunion est d'ores et déjà prévue à l'hôtel de ville pour faire le point sur la situation.

Selon les premières constatations, le feu se serait déclaré dans la cuisine de la brasserie avant de se propager jusqu'au toit par la hotte. Dès vendredi soir, plusieurs habitants ont d'ailleurs été relogés chez des proches ou à l'hôtel. De son côté, la brasserie Guillaume est fermée jusqu'à nouvel ordre.

Une cinquantaine d'employés

«Nous attendons l'expert de l'assurance pour évaluer les dégâts et rouvrir le plus vite possible. Mais toute mon équipe est mobilisée pour la reconstruction de la Brasserie Guillaume, qui va renaître», explique le propriétaire de l'établissement, qui compte une cinquantaine d'employés.

Une partie du personnel sera réaffectée dans trois autres établissements appartenant à Sébastien Sarra: l'Osteria et l'Hôtel Vauban, place Guillaume II, et l'Altra Osteria, restaurant du Tennis Club de Bonnevoie. «Les autres seront en congés payés. La plupart des membres sont avec moi depuis 20 ans et nous sommes soudés».

(Gaël Padiou et Nicolas Chauty/L'essentiel)