Depuis trois semaines à Porto Rico, dans le cadre des préparatifs au concours Miss Monde, diffusé à partir de minuit le vendredi 17 décembre au Luxembourg, Emilie Boland, Miss Luxembourg 2020, nous a accordé une interview exclusive. «Tout se passe super bien», nous a confirmé la jeune femme de 25 ans, «et comme je parle effectivement cinq langues (luxembourgeois, anglais, français, allemand et néerlandais), c'est assez facile pour moi de communiquer avec les candidates du monde entier. Je suis très proche de Miss Portugal, Lydi Alves, mais globalement, tout roule avec les autres filles».

Comment Miss Luxembourg reste connectée avec son pays?



«Je reçois énormément de messages via Instagram», reconnaît Emilie Boland. «Tout le temps, tout le temps, preque 150... Ma famille, mes amis et tous mes abonnés que je ne connais même pas. J'essaie de leur donner de mes nouvelles au quotidien. Je peux également vous confier que mon cheval me manque énormément. Ma famille, aussi, bien évidemment et je me réjouis de les revoir pour Noël».

«Toutes les candidates ont rapidement remarqué que je parlais cinq langues», souligne Emilie, «et j'ai donc dû leur expliquer comment j'y étais parvenue. J'explique alors à chaque fois qu'au Luxembourg, c'est normal de parler au minimum trois langues. Le néerlandais, je le maîtrise grâce à ma mère, originaire des Pays-Bas. Tout le monde est très surpris et ça motive du coup tout le monde à apprendre de nouvelles langues».

«Nous avons du soleil tous les jours»

«C'est vrai, c'est un concours de beauté», reconnaît Miss Luxembourg 2020, «mais après, l'objectif, c'était vraiment de se concentrer sur "a beauty with a purpose". On devait donc toutes se concentrer, dans nos pays respectifs, sur des projets nationaux à présenter au jury. Lors du concours Miss Monde, ce n'est pas la plus belle qui va gagner, mais celle qui a le meilleur cœur, on va dire. Il y a de la concurrence, mais on ne la ressent pas trop. On est toutes super gentilles et on est là pour s'entraider. C'est très très agréable».

Sous le soleil de Porto Rico, Emilie Boland rayonne dans les Caraïbes, «et ça me change naturellement de la météo du mois de décembre au Luxembourg», sourit-elle. «Nous avons du soleil tous les jours, mais on est très bien protégées, car le staff nous propose régulièrement de la crème solaire. Toutes les vingt minutes, on nous invite à remettre une couche. J'ai malgré tout eu un petit coup de soleil, car j'ai été sélectionnée parmi 90 filles pour faire un challenge de golf. C'était un événement de charité pour aider des associations et c'est à ce moment-là que quelques rayons se sont attaqués à mes bras».

«Miss Côte d'Ivoire et Miss Indonésie sont mes favorites»

«Normalement, lors du concours Miss Monde, l'élection débute avec un top 40», nous explique Emilie. «Près de 120 pays participent généralement au concours, mais cette année, avec les complications liées à l'épidémie de Covid-19, nous ne sommes que 90. Du coup, les organisateurs ont décidé de faire un top 30. Il y a donc dix places en moins que d'habitude. Je fais de mon mieux, tous les jours, pour permettre au Luxembourg d'aller le plus loin possible. Nous n'avons pas encore reçu tous les résultats au niveau des sports, mais j'ai décroché la première place en natation. Maintenant, nous devons attendre jusqu'au grand show, ce que le jury aura décidé».

Quelques jours avant le grand spectacle final, Miss Luxembourg 2020 nous a également donné son petit pronostic. «À mes yeux, Miss Côte d'Ivoire et Miss Indonésie ont de très très bonnes chances de l'emporter», indique-t-elle. «Je suis très proche de Miss Indonésie et ces deux filles ont un très très grand potentiel, car elles font très bien tout ce qu'on leur demande. Elles sont toujours au top, toujours gentilles et super bien éduquées. Pour moi, ces deux-là vont aller très loin».

(fl/L'essentiel )