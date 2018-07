Badauds et touristes ont profité des soldes

La météo de ce dimanche était sans doute plus propice au farniente qu'aux achats, à en juger le nombre de personnes en terrasse. Badauds et touristes se mélangeaient dans les rues de la capitale, mais rares sont ceux qui étaient venus exprès pour faire les soldes.

Certains s'y consacraient tout de même, comme Mina, luxembourgeoise de 40 ans. «Je ne prends pas le risque d'attendre, je fais les soldes dès les premiers jours, et même les pré-soldes, car je crains de ne pas trouver ma taille», précise t-elle. D'autres clientes vont droit au but, comme Elsa, 31 ans qui a trouvé ce qu'elle cherchait et repart satisfaite: «J'avais besoin de deux chemises pour le travail, j'ai trouvé ce qu'il me fallait».

Dans les commerces, l'ambiance semble plus à la flânerie et au repérage qu'aux achats. «Pour les premiers jours des soldes vendredi et samedi on a fait de très bonnes ventes, l'effet Coupe du monde s'est fait sentir, on a eu un rush entre 14h30 et 16h», précise Salvatore Mauceri, responsable d'une enseigne. La saison est bien partie, avec des prix cassés dès le début, à -50 % et - 70 % dans certains magasins. «Chaque enseigne a sa stratégie, on propose de nouveaux articles tous les 15 jours, comme ça, les gens reviennent», précise François Colson, responsable d'une grande enseigne.

(Émilie Étienne/L'essentiel)