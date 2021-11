De grands projets destinés au climat et à la mobilité

Les grands projets d’infrastructures présentés mardi «brossent un spectre très large», a affirmé la rapporteure Chantal Gary. Comme tous les ans, la Chambre s’est prononcée sur les projets dépassant les 10 millions d’euros, une loi spéciale étant nécessaire si l’enveloppe atteint 40 millions. Sur les 26 dossiers concernés, 16 sont sous la responsabilité des bâtiments publics, sept des Ponts-et-Chaussées ou du Fonds des routes, les trois derniers incombant au Fonds du rail.

Sont concernés la construction ou la rénovation de bâtiments pour des administrations ou la police, d’une nouvelle école, d’un site pour le placement des mineurs, d’une structure d’urgence, le réaménagement de la place de la Constitution, ou encore la modernisation de lignes de train, la mise en place de passerelles et la suppression d’un passage à niveau. Tout cela doit favoriser «les services publics, la mobilité, la réduction de la consommation d’énergie et la qualité de vie des citoyens», résume Chantal Gary. Les structures doivent bénéficier «aux citoyens, y compris les plus faibles, résidents comme frontaliers».

A la tribune, François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a salué «le large soutien des projets». La motion a été acceptée par l’unanimité des votants, à l’exception de deux abstentions. Il a insisté sur «l’importance de la décentralisation», qui justifie la construction de bâtiments, comme celui des douanes. Concernant la mobilité, il a évoqué le rail, mais aussi les pistes cyclables: «Il en faut toujours pour disposer d’un réseau national cohérent et il faut les entretenir». Le tram et son extension ont enfin été évoqués, afin de justifier l’un des projets consistant à construire un pont «pour un couloir multimodal» au Kirchberg.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)