Des craintes de «tensions» liées à la situation

Ce n’est plus un secret pour personne, cette rentrée scolaire 2020/2021 s’annonce particulière alors que plane toujours le risque d’une dégradation de la situation sanitaire due au coronavirus. Mais aux mesures déjà annoncées par le ministère de l’Éducation nationale, comme le port du masque, s’ajoutent des craintes «collatérales». L’épisode du confinement, la distanciation sociale et même une éventuelle psychose face à l’épidémie ont pu avoir des conséquences néfastes sur certains enfants et adolescents. Et il n’est pas question ici d’un retard dans les apprentissages.

«Une période de détresse et de solitude», évoque le ministère de l’Éducation nationale, qui présentait jeudi matin, au lycée Hubert Clément, à Esch-sur-Alzette, des réponses au phénomène. Ce que l’on craint? Une hausse des addictions, «usage du tabac, de l’alcool et du cannabis», une surconsommation des réseaux sociaux, un risque d’un harcèlement en ligne plus fort et, plus largement, un mal-être pouvant entraîner une agressivité exacerbée.

Identifier le mal-être et réagir

Certes le ministère évoque d’abord les élèves «aux comportements difficiles», mais la situation pourrait avoir affecté un plus grand nombre de jeunes. «Au-delà de la transmission des savoirs, l’école est aussi destinée à l’épanouissement des enfants et des jeunes», glisse le ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch. Le gouvernement entend même profiter de cette rentrée pour «changer de mentalité vers une psychologie positive impliquant l’ensemble des acteurs scolaires». «Un climat positif sera promu au sein de l’ensemble des lycées», insiste Claude Meisch.

Ainsi, deux agents par direction de l’enseignement fondamental seront chargés d’assurer une mission de prévention, d’intervention d’urgence et de «désescalade» face aux tensions et mal-être au sein d’un établissement. «Une offre de première intervention, réactive, rapide et flexible», énumère le ministre. Une formation de 150 heures donnera un cadre encore plus fort à ces agents d’ici 2021.

