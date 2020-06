Le virus a chassé les fêtards des rues de la capitale

19h. La chaleur est toujours présente à Luxembourg-Ville, en cette veille de fête nationale pas comme les autres. À l'heure où, normalement, la plupart des routes du centre de la capitale ferment en prévision de la retraite aux flambeaux, de la relève de la garde et de la grande fête populaire qui durera jusqu'au bout de la nuit, la situation est celle d'un lundi soir banal, en somme. Avec juste moins de circulation que d'habitude, cette fête nationale 2020 offrant l'opportunité de faire le pont pour un week-end de 4 jours.

On constate bien un peu de monde dans les rues et les parcs, mais pas plus que n'importe quelle autre soirée ensoleillée. Et pas, ou presque pas, de petits drapeaux rouge blanc bleu ou frappés du Lion rouge, qui marquent d'habitude l'attachement affiché au Grand-Duché et à son souverain pour la fête nationale. Quelques immeubles ont quand même été décorés aux couleurs nationales, comme la Chambre des députés ou l'hôtel de ville.

Dans les rues qui se vident, peu de gens, à part en terrasse. Croisés boulevard Roosevelt, Mahaut et Giordano arborent fièrement le drapeau frappé du Lion rouge. «Ils m'a dit que d'habitude, il y a un peu plus d'animation» lance la jeune femme, arrivée au Luxembourg en mars depuis Lille. Et qui vit donc une première fête nationale bien particulière. Son ami est au Grand-Duché depuis 2007. Il garde confiance pour la soirée. «On va la trouver, la bière» rigole-t-il sur un boulevard qui n'est pas, cette année, occupé par les tireuses et les enceintes.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)