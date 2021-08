Fleurs et bouteilles déposées, lundi, à Ettelbruck

Quarante-huit heures après les faits dramatiques qui se sont déroulés à Ettelbruck, plusieurs personnes sont venues se recueillir, non loin de là, où un homme est tombé sous une seule et unique balle de la police grand-ducale, samedi, en début de soirée.

Après avoir volé une voiture avec violence à Hosingen, l'homme avait été arrêté par la police dans le centre d'Ettelbruck. Lorsqu'il est sorti du véhicule volé, il a tenté d'agresser avec un couteau deux officiers de police. L'un d'entre eux a répliqué en faisant usage de son arme de service. L'homme a été neutralisé avant d'être emmené à l'hôpital, où il est décédé.

Des fleurs, des bougies et des bouteilles

Via notre onglet Mobile Reporter, un lecteur de L'essentiel nous a envoyé, lundi vers 22h40, plusieurs photos, réalisées non loin de la place Marie-Thérèse, là où les faits se sont déroulés.

À proximité d'un petit muret et sous un parasol, on peut remarquer une photo de celui qui a perdu la vie à cet endroit, le samedi 31 juillet 2021. Aux côtés des nombreux bouquets de fleurs, des bougies, des bouteilles d'alcool et de bières, une canette de boisson énergétique et même un ballon ont été déposés.

???????????? Pourquoi un homme a-​​t-​​il été abattu à #Ettelbruck? L'heure est déjà aux nombreuses questions au #Luxembourg. Un homme a été neutralisé par la police après avoir volé une voiture dans le nord du pays. Le point sur la situation https://t.co/adSlcBKzmz pic.twitter.com/hsVyLoSWDa — L'essentiel (@lessentiel) August 2, 2021

(L'essentiel)