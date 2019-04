«On m'interpelle par Madame Leblanc»

Un mois après l'annonce officielle des lauréats du prix Adolf Grimme, Désirée Nosbusch et ses collègues de la série «Bad Banks» recevront leurs trophées ce vendredi soir, à 19h30. Ils raflent cinq prix: meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure production et meilleurs rôles féminins pour Désirée Nosbusch et Paula Beer.

Ils ont récemment tourné au Luxembourg la deuxième saison de la série diffusée par la chaîne germanophone de télévision 3sat. Les acteurs principaux en ont profité pour se soumettre aux questions des journalistes. Désirée Nosbusch et Paula Beer se sont exprimées sur le plaisir de se remettre dans la peau de leurs personnages et sur l'intrigue sur fond de finance.

L'essentiel: Un thriller dans le monde de la finance semble a priori ennuyeux. Qu'est-ce qui fait le succès de Bad Banks?

Paula Beer: «Bad Banks» est un bon mélange qui dépeint un monde qu'on ne connaît pas et en même temps, il y a un degré émotionnel. On n'y aborde pas uniquement le côté financier, mais également les humains derrière tout cela et la raison pour laquelle ils ont choisi ces métiers.

Désirée Nosbusch: Oliver Kienle (NDLR: le scénariste) et son équipe ont écrit quelque chose qui, bien que cela puisse paraître abstrait, correspond à la réalité. Si vous m'aviez demandé avant, ce que je pense d'une série sur les banques, j'aurais répondu que je ne pouvais rien m'imaginer de plus ennuyeux. Mais le fait qu'on soit aussi fasciné prouve qu'ils ont fait du bon travail. J'ai parlé avec des employées de banque de New York et de Londres, des femmes qui évoluent au même niveau que mon personnage. Elles m'ont toutes dit qu'elles aimeraient volontiers me dresser un autre portrait, mais que la manière dont les personnages étaient dépeints dans la série était bel et bien réelle. Malheureusement.

Quelle est la particularité de votre rôle et au fait de réincarner une nouvelle fois votre personnage?

Paula Beer: Jana est très intelligente, appliquée et fait preuve d'une grande curiosité, elle a une grande faculté d'adaptation, ce qui peut aussi très vite l'amener sur la mauvaise voie. De plus, elle n'hésite pas à repousser ses limites morales. Ce qui est intéressant dans le fait de revenir au personnage après deux ans, c'est qu'en tant que comédienne, je dois me remettre dans la peau du personnage qui a aussi évolué.

Qu'est-ce qui vous séduit dans le fait de poursuivre la série et dans votre rôle?

Désirée Nosbusch: Ce qui me séduit, c'est de raconter la manière dont les personnages et leurs carrières évoluent, de révéler l'abîme en eux et aussi leurs histoires personnelles. En six épisodes, on a créé des personnages touchants. En Allemagne, on m'interpelle parfois par Madame Leblanc. Le fait qu'on m'aborde avec le nom de mon personnage ne m'était encore jamais arrivé auparavant.

Quel est l'impact de la série sur votre carrière?

Désirée Nosbusch: Je n'exagère pas quand je dis que «Bad Banks» m'a permis de refaire carrière. Avant «Bad Banks», je me demandais si je devais arrêter mon travail de comédienne. On ne me donnait pas les rôles que j'aurais aimé jouer et ce qu'on me proposait me donnait le sentiment de me répéter. Les récompenses et les nominations que nous avons reçus ont à nouveau ouvert des portes. Grâce à «Bad Banks», on m'a notamment proposé un rôle dans une série criminelle pour la chaîne allemande ARD.

Bildstrecke: «Bad Banks» dreht erneut im Großherzgotum

Comment jugez-vous le fait que les personnages principaux les plus intrigants soient incarnés par des femmes? Désirée Nosbusch: Ce n'est pas que les hommes n'intriguent pas. Je pense que c'est génial d'avoir un duo de femmes. Il y a encore dix ans, la série aurait été différente, les deux rôles principaux auraient encore été joués par des hommes. Les hommes ont d'autres moyens pour intriguer. Il y a de l'intrigue à tous les niveaux, je crois même que les femmes ont souvent plus de scrupules. C'est sans doute pour cela que c'est plus perceptible, parce que ça leur demande un plus grand effort de montrer cette facette d'elles-mêmes. Les hommes n'y pensent peut-être même pas.

Quelle est la particularité de la coproduction germano-luxembourgeoise?

Paula Beer: Les coproductions apportent de nouvelles énergies. À partir du moment où différentes cultures travaillent ensemble, on assiste également à d'autres façons de travailler, ce que je trouve toujours très inspirant.

La place financière du Luxembourg est très importante. Est-ce qu'en incarnant ce rôle en tant que Luxembourgeoise, votre vision est différente?

Désirée Nosbusch: Le monde de la finance ne m'intéresse absolument pas et je gère d'ailleurs très mal mon argent. Mais mon frère a fait carrière dans le monde de la finance au Luxembourg et je suis souvent allée déjeuner avec lui, afin qu'il m'explique comment structurer un fonds, par exemple, et qu'il me familiarise avec toute la terminologie. Lors des recherches pour la première saison, Paula et moi demandions toujours où se trouvaient les milliards dont il retournait. Comment se représenter le brassage de milliards? Comment est-ce possible qu'il se passe quelque chose ici et qu'une crise financière soit déclenchée sur un autre continent? J'en sais bien plus, désormais. Mais dès qu'on en sait plus, on sait également qu'il faut très rarement faire confiance.

(Recueilli par Stefanie Braun/L'essentiel)