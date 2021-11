Un arsenal renforcé contre la violence domestique

La lutte contre la violence domestique est une priorité pour le gouvernement. Ce dernier l’a martelé vendredi, en présentant une série de mesures pour renforcer son arsenal déjà existant.

Les trois ministres Taina Bofferding (Egalité entre les femmes et les hommes), Sam Tanson (Justice) et Henri Cox (Sécurité intérieure) ont annoncé unir leurs forces pour combattre ce phénomène. «Elle est très répandue dans notre société et elle concerne tous les milieux sociaux et toutes les communautés» a déclaré Taina Bofferding.

(Editpress)

Parmi les mesures phares annoncées figurent l'adaptation de la loi modifiée du 8 septembre 2003 pour rendre obligatoire le suivi psychologique des auteurs, l'introduction progressive du bracelet électronique, ou encore la mise en place de cellules spécialisées au sein de la police.

Cette dernière se composera de policiers spécifiquement formés mais aussi de psychologues et d'assistants sociaux. La première phase du plan de recrutement a déjà débuté et s'achèvera en 2022. Si certaines mesures sont déjà en cours de mise en place, les autres mesures qui s'inscrivent dans le cadre législatif prendront plus de temps.

(yb/L'essentiel)