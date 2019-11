Les forêts du Luxembourg se portent mal

Les résultats du dernier inventaire phytosanitaire des forêts grand-ducales sont alarmants. Avec les canicules et sécheresses à répétition entre 2018 et 2019, les arbres du pays ont été mis à rude épreuve. Pour se protéger des hautes températures, ces derniers se libèrent plus tôt de leurs feuillages et deviennent ainsi vulnérables aux parasites.

L'état de santé des hêtres, chênes, taillis de chêne et autres feuillus s'est aggravé de plus de 45% par rapport à 2018. Le nombre de résineux morts ou presque a, quant à lui, augmenté de 279% en un an à peine, selon l'Administration de la nature et des forêts (ANF) qui a tiré mercredi la sonnette d’alarme.

Un plan d'attaque imminent

Afin d'agir contre le changement climatique responsable de la situation, l’ANF vise haut avec «Klima-Bonus», un projet destiné à améliorer la vitalité des écosystèmes forestiers luxembourgeois de manière imminente et durable. Les objectifs de «Klima-Bonus» consistent à former et accompagner les gestionnaires forestiers tout au long du processus de réparation des forêts, grâce à un soutien juridique stable mais aussi une adaptation des aides financières.

Afin de soutenir les propriétaires forestiers, l’État s’engage aussi à prendre totalement en charge les travaux de restauration, et accorder une indemnité forfaitaire pour la perte de revenu.

(Sara Lima/L'essentiel)