Un «arracheur» de collier arrêté à Luxembourg-​​Ville

Les policiers ds le capitale sont sur le qui-vive depuis des semaines à cause de la multiplication des vols à l'arraché de montres et surtout de colliers. Ce jeudi après-midi, un passant qui marchait dans la capitale, a été agressé à l'angle de la rue Glesener et de l'avenue de la Liberté. Un individu est venu à sa hauteur et lui a arraché la chaîne qu'il portait autour du cou avant de prendre la fuite.

Grâce à un témoin, les fonctionnaires ont pu interpeller l'agresseur quelques instants plus tard, rue de Bonnevoie. Il a été arrêté sur ordre du parquet et présenté à un juge d'instruction ce vendredi matin.

(L'essentiel)