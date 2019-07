Notre série d'été... à la Tour de Schengen

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce jeudi, c’est de Schengen dont on parle et plus particulièrement d’une Tour sur les hauteurs et au bord des vignes.

Notre journaliste, Jean-François Servais, a eu l’occasion d’aller en bord de Moselle pour en savoir plus sur cette Tour pas comme les autres qui attire tous les regards. Véritable symbole des viticulteurs de la Moselle, cette Tour Saint-Marc offre une vue imprenable sur la Moselle et le pays des Trois Frontières.

(Jean-François Servais/L'essentiel)