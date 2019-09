Les écoles à nouveau en grève pour le climat

Le 15 mars dernier, quelque 15 000 jeunes, lycéens, écoliers, étudiants, avaient participé à une marche pour le climat. Ils remettent ça ce vendredi et sont appelés à quitter les cours à 10h pour se réunir à la gare de Luxembourg, d'où ils partiront vers la Kinnekswiss. Là, la manifestation se terminera avec des prises de parole et des concerts. L'événement est organisé par United for climate justice (UCJ), une plateforme regroupant des associations comme Youth for climate Luxembourg, Rise for Climate, Extinction Rebellion, ou encore les syndicats.

«On fait la grève pour notre futur. On prend possession des rues de Luxembourg pour faire entendre notre voix», martèle Natasha Lepage, de Youth for climate. «Nous n'acceptons pas l'inaction des politiques». D'ailleurs, l'avis du ministère de l'Éducation nationale n'a pas été demandé, mais s'il libère les élèves pour aller manifester, le geste serait apprécié, confie Natasha Lepage. «Nous voulons que le Luxembourg déclare l'urgence climatique. Nous voulons mobiliser les gens sur cette crise», poursuit la jeune femme qui insiste aussi sur «les injustices suscitées par cette crise, entre les générations, entre le Nord et le Sud et entre les riches et les pauvres. Nous réclamons la justice climatique».

Plusieurs actions

En tout, une trentaines de structures sont regroupées sous la bannière de UCJ, qui a préparé tout l'été la «Week for future», la semaine pour le futur, présentée ce mardi matin et dont la marche de vendredi marquera le coup d'envoi. Diverses actions sont prévues chaque jour, comme une journée de nettoyage à Esch, samedi, le 25e anniversaire de la Maison de la nature, dimanche, une action contre les énergies fossiles par les activistes de Extinction Rebellion lundi midi, en ville, ou encore une «Flower power action» de Youth for climate mardi après-midi, à la Kinnekswiss.

Et le vendredi 27, à 15h, la semaine s'achèvera sur une nouvelle manifestation, au départ de la gare centrale, du Forum Geesseknäppchen, du Lycée de garçons de Luxembourg et de la place de l'Europe. Les cortèges convergeront vers la place de la Constitution, pour une minute de silence, puis vers la place Clairefontaine, et la rue du Fossé. Histoire de se faire entendre par les politiques qui travaillent dans le secteur.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)