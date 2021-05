Maison ou appart? Les résidents n'ont pas choisi

Maison individuelle, mitoyenne ou appartement: alors que les différences sont souvent marquées au niveau européen, la population luxembourgeoise, elle, habite dans les trois quasiment à égalité, selon Eurostat. Avec une toute petite avance pour les maisons individuelles dans lesquelles vivent 36,5% de la population, contre 32,1% dans des appartements et 30,2% dans des maisons jumelées.

Au niveau européen, c'est la maison individuelle qui prédomine (46,1%) devant l'appartement (34,6%). Et c'est à l'Est qu'on trouve le plus ce genre d'habitation: 67,9% des Croates y vivent et plus de 60% des Roumains, des Hongrois et des Slovènes. À l'inverse, les Espagnols vivent à 64,6% dans des appartements et seulement à 13,5% dans des maisons individuelles. Les amoureux des maisons jumelées sont les Néerlandais, qui sont 57,5% à vivre dans ce type de logement, tout comme 52,6% des Irlandais.

Et nos trois voisins? Ils ont chacun leurs spécificités: 56,4% des Allemands vivent dans une maison individuelle quand 42,4% des Français sont en appartement et 41,1% des Belges en maison jumelée.

À noter que ces chiffres dépendent évidemment des politiques nationales en matière de logement et des prix de l'immobilier. Entre fin 2019 et fin 2020, les prix ont flambé au Luxembourg: +15,8% pour les appartements anciens, +14,4% pour les appartements neufs et +19,7% pour les maisons anciennes.

(mc/L'essentiel)