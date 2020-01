97 mesures pour mieux intégrer les handicapés

«Les personnes handicapées ont les mêmes droits que les personnes valides. Il n'y aurait pas besoin de plan si l'inclusion fonctionnait, ce qui n'est pas le cas à 100% dans notre société», affirme Corinne Cohen. La ministre DP de la Famille et de l'Intégration a présenté ce mercredi le plan national 2019-2024 visant à mettre en œuvre la Convention sur les droits des personnes handicapées, signée par 162 pays, dont le Luxembourg.

Au Grand-Duché, le plan national décline 29 priorités, de la sensibilisation à l'intégration dans la vie politique en passant par l'éducation, en 97 mesures, pour atteindre 55 objectifs. «On veut une inclusion totale, ce plan nous donne les moyens et les devoirs à faire», explique Corinne Cohen. Ces priorités concernent des domaines comme «l'accessibilité physique, l'accès à l'information, dans le domaine par exemple de la tutelle et de la curatelle». Autre exemple, dans le secteur de la santé. «Si une personne en situation de handicap mental arrive aux urgences il aura peut-être du mal à comprendre ce qui se passe, ce qu'on lui fait comme examens».

«Une feuille de route»

L'emploi figure aussi parmi les priorités du plan. «L'intégration sur le marché du travail est aussi un domaine dans lequel il faut qu'on s'améliore», affirme la ministre. «Pas seulement pour inclure les personnes en situation de handicap, mais aussi pour informer les collègues de travail, par exemple sur le handicap et sur la façon dont on peut travailler ensemble».

Un «centre de la communication pour tous», des logements diversifiés pour promouvoir l'accès à la vie de couple ou encore l'égalité de traitement des élèves handicapés sont par exemple aussi prévus dans le plan. Si chaque ministère s'occupe des mesures liées à ses attributions, le ministère de la Famille et de l'Intégration ne s'est pas contenté de distribuer le boulot et accomplira sa part.

«On a l'assistant à l'inclusion dans l'emploi qui a été voté et qui va entrer en vigueur le 1er, on a la loi sur l'accessibilité qui est en route et qui est au conseil d'État, on a la reconnaissance de la langue des signes qui a été votée. Chacun a ses devoirs à faire et ce plan est notre feuille de route, avec la situation actuelle, où on veut en venir et le timing».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)