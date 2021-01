Ces métiers sont très recherchés malgré la crise

En décembre, les dix métiers les plus recherchés par les employeurs représentaient près de 30% des postes déclarés vacants à l'Adem, ce mois-là.

Études et développement informatique. C'est l'un des deux métiers qui figurent parmi les dix les plus recherchés par les employeurs chaque mois en 2020. En décembre, il correspondait à 115 postes.

Conseil en organisation et management d'entreprise. 110 postes correspondaient à ce métier qui figure pendant neuf mois parmi les dix les plus recherchés sur toute l'année.

Comptabilité. Le deuxième métier qui figure parmi les plus recherchés sur les douze mois de l'année et qui correspond à 82 postes en décembre.

Téléconseil et télévente. Il figure dans le top 10 mensuel seulement deux fois, dont le mois dernier avec 77 postes.

Défense et conseil juridique. 59 postes vacants déclarés en décembre correspondent à ce métier qui était sept mois dans le top 10.

Analyse et ingénierie financière. Un métier six fois parmi les plus recherchés avec 57 postes en décembre.

Analyse de crédits et risques bancaires. Il figure aussi six fois parmi les plus recherchés avec 46 postes correspondant le mois dernier.

Secrétariat. Il est parmi les métiers les plus recherchés onze mois sur douze et correspond à 46 postes en décembre.

Conseil et maîtrise d'ouvrage en système informatique. L'un des métiers les plus recherchés à seulement trois reprises, il correspond à 45 des postes vacants.

Éducation de jeunes enfants. Quatre fois dans le top 10, 40 postes étaient libres en décembre.

(Marion Mellinger/L'essentiel)