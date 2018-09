L'académie atypique des enfants de forains

Depuis le 23 août, lancement de la foire, et pour diversifier le quotidien des petits forains, la Ville de Luxembourg et le Service national de la jeunesse (SNJ) ont mis en place une académie un peu spéciale. Jusqu'à mardi, dernier jour de la foire, les enfants ont pu prendre part à des activités, des ateliers ludiques et des excursions.

«Cela fait cinq ans que je participe à l'académie. Soit je vais en sortie, soit je reste ici au gymnase où on fait des ateliers décoratifs. Je préfère rester ici que d'être avec mes parents, sinon je ne peux pas m'amuser autant et je dois les aider», raconte Rose, 11 ans, fille de forains. «Moi, ce que je préfère, ce sont les excursions et les sorties!», renchérit Nils, 9 ans, qui «participe pour la quatrième fois parce qu'on fait pleins de jeux et de sorties».

Le Tramschapp, au Limpertsberg, «accueille cette année une quarantaine d'enfants inscrits. Les parents sont contents de nous les confier car on partage un moment ludique avec une approche culturelle différente» explique Liz, coordinatrice des animateurs.

(Baptiste Hotton et Joanne Reinard/L'essentiel)