À quand une table à langer dans les WC des hommes?

Pas de table à langer dans les toilettes des hommes, comment je fais? Si vous êtes papa, vous avez sans doute connu cette situation alors que vous étiez seul avec votre bébé dans un café ou un restaurant. À défaut de pousser la porte des toilettes des dames, mieux équipées pour la famille, vous pouviez aussi faire comme ce papa américain, changeant la couche de son petit accroupi au sol et dont la photo était devenue virale en 2018.

Le manque de considération des pères, notamment célibataires, dans ces situations est clairement discriminant pour certains. Au Luxembourg cet été, une pétition introduite à la Chambre par une femme réclamait justement plus d'égalité. «Les femmes vont faire les courses avec leurs enfants, ou vont au restaurant, mais les hommes aussi», justifiait Tania Pereira Alves, à l'origine de la démarche pour davantage de «tables à langer dans les toilettes pour hommes». Une pétition légitime qui pourtant n'aura recueilli que 161 signatures à sa clôture le 26 août.

«Oubliez les budgets pour investir»

Du côté des professionnels, on glisse à demi-mot que la demande est marginale et qu'un aménagement du genre est loin d'être prioritaire. «Il faudra deux à trois ans pour se remettre de la pandémie, payer les charges, les impôts, les arriérés... alors oubliez les budgets pour investir», explique François Koepp, secrétaire général de l'Horesca. Car selon lui, «tout cela aurait un coût» pour les 2 300 cafés et restaurants du pays. «On nous a imposé une carte des allergènes, ça a représenté un budget énorme pour une demande dérisoire», justifie-t-il encore.

La réglementation de base concernant les toilettes dans les cafés et restaurants est elle-même floue, rappelle François Koepp: «On nous dit: "Il faut des toilettes en nombre suffisant"». Alors, imposer des tables à langer ou mieux encore un espace «famille» dans les établissements, ce n'est pas pour demain. «Aucune discussion» n'a même été lancée au Luxembourg pour un tel sujet qui a néanmoins éveillé les consciences dans de nombreux pays déjà. Ici, les initiatives resteront individuelles et on les saluera alors que la fête des papas est célébrée ce dimanche 3 octobre.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)