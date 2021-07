Recréer du lien social pour les jeunes... sur l'eau

«C'est trop cool! On est beaucoup tombées dans l'eau. Et les moniteurs sont super gentils», commentent Emilia et Kathrin, 11 ans, et Olivia, Lena et Charlotte, 12 ans, après avoir rangé leur kayak. «Demain, on fait de la voile!», s'enthousiasment-elles. À Lultzhausen, sur le lac de la Haute-Sûre, les Mini Multisports Nautiques viennent de s'achever, mais la ville de Luxembourg a encore de quoi vous rendre actifs tout au long de l'été, entre les cours ouverts à tous, le matériel à disposition du public à la Kinnekswiss et les colonies de vacances pour les jeunes.

Les activités vont du tir à l'arc à l'escalade, en passant par le beach-volley ou encore le skateboard. «Après un an et demi de restrictions variées, les plus jeunes ont tendance à rester accrochés à leurs animateurs, relate Sven Schaul, responsable du département des activités physiques et sportives de la ville de Luxembourg. Mais chez les adultes également, on constate un grand besoin de recréer du lien social à travers le sport».

«Ça fait du bien de se faire de nouveaux amis au lac après être restées enfermées à la maison», confirment Emilia, Kathrin, Olivia, Lena et Charlotte. Les filles ont beau être habituées à faire du sport, au terme du séjour, elles sont bien fatiguées. «Il y avait plein de jeux d'activités. On ne s'est pas ennuyées!», concluent-elles.

(L'essentiel/Séverine Goffin)