La moitié des chômeurs le sont depuis plus d'un an

Sur les 15 232 demandeurs d'emploi résidents disponibles inscrits à l'Adem fin novembre, plus de la moitié (7 807) le sont depuis plus d'un an. Un niveau atteint pour la première fois en août et chaque mois depuis, même si leur nombre a baissé de 12,4% sur un an. «Le profil des chômeurs de longue durée n'a pas drastiquement changé avec la crise, mais ne pas avoir de travail pendant un an complexifie les chances d'en retrouver un», indique Isabelle Schlesser, directrice de l'Adem.

Ces résidents inscrits depuis plus d'un an ont généralement un niveau de formation faible (54% n'ont pas effectué plus de cinq ans dans l'enseignement secondaire), sont âgés de plus de 45 ans (56%) et sont en reclassement externe ou salariés handicapés (32%). Pour aider ces résidents à retrouver un poste, l'Adem mise sur les mesures pour l'emploi.

«Les mesures permettent de rester dans la vie active»

«Même si ce n'est pas un vrai contrat de travail, les mesures sont importantes car elles permettent de rester dans la vie active, garder le contact social. Les solutions pour mettre fin au chômage de longue durée résident dans ces mesures et une lutte contre les préjugés», ajoute la directrice.

Pour un retour à l'emploi, l'Adem compte sur la formation et des partenariats avec les centres d'initiatives et de gestions locaux.

(L'essentiel/Marion Mellinger)