Tout le sud du pays en alerte rouge mercredi

MeteoLux renforce son alerte à la canicule. Après avoir placé le pays en alerte orange pour mardi et mercredi, l'institut météorologique luxembourgeois vient d'émettre une alerte rouge pour le sud du pays de 12h à 20h, avec des températures dépassant les 35°C sous abri. Ce niveau d'alerte signifie un «danger extrême», indique MeteoLux.

Une telle situation peut causer des risques généralisés pour la santé, y compris pour les personnes n'ayant pas de problèmes antérieurs. Les personnes âgées, enfants, ou personnes souffrant de maladie chronique sont d'autant plus menacées. Des coups de chaleur sont aussi possibles, avec des fièvres pouvant dépasser les 40°C. Coups de soleil, maux de tête, nausées, voire convulsion et perte de connaissances sont aussi possibles.

Pas d'école dans de nombreuses communes

Il est donc vivement conseillé de calfeutrer son logement en fermant les volets, rideaux et fenêtres pendant la journée et d'aérer pendant la nuit (la température doit redescendre autour de 22°C pendant la nuit). MeteoLux conseille aussi vivement de boire beaucoup d'eau, régulièrement au fil de la journée et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Si vous le pouvez, restez au frais! Sinon, mettez un chapeau ou une casquette sur la tête et limitez les activités physiques.

Pour ce lundi, l'alerte est orange jusqu'à 22h, avec des températures comprises entre 33 et 35°C sous abri, ce qui entraîne la suspension des classes dans de nombreuses communes et certains lycées. D'autres devraient rejoindre le mouvement. Ainsi, au Lycée technique du centre, au Limpertsberg, les élèves ont lancé une pétition en ligne pour éviter d'aller en cours par une telle chaleur. Elle approche déjà les 600 signatures!

Le gouvernement lance aussi l'alerte

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé mardi après-midi le déclenchement de l'alerte orange du plan canicule de la direction de la santé. Cette phase comprend des mesures de sensibilisation auprès de la population et l'application d'un protocole pré-établi pour la prise en charge des personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les patients souffrant de maladies chroniques etc...

Le plan canicule prévoit aussi une aide pour les personnes isolées, âgées, à autonomie limitée... Celles-ci peuvent s'inscrire et bénéficier de visites de surveillance et d'une aide pour rester hydratées et recevoir suffisamment d'eau. Les personnes concernées peuvent contacter la Croix Rouge au 27 55 ou l'inspection sanitaire de la direction de la santé au 247-85650.

