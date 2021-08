Un automobiliste a perdu la vie près de Schengen

Au sud-est du Grand-Duché, la localité de Burmerange, située dans la commune de Schengen, a été le théâtre d'un accident mortel dans la soirée du samedi 31 juillet 2021. La police grand-ducale nous a signalé les faits à 1h15 du matin ce dimanche via un communiqué.

Selon les premiers élements de l'enquête, l'accident s'est produit vers 20h15 sur la route CR150 et plus précisément tout près de la rue de Wintrange. Une sortie de route est à l'origine de la collision qui a coûté la vie à un conducteur de 48 ans, domicilié non loin de là, mais en Allemagne. Selon le décompte de L'essentiel, c'est le 8e tué sur les routes au Luxembourg depuis le début de l'année 2021.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, il était déjà trop tard pour le conducteur dont le véhicule a percuté de plein fouet un arbre, le long de la route CR150. La victime est décédée sur les lieux de l'accident. Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a déployé sur place le Samu et du personnel des centres d'incendie et de secours (CIS) de Remich, de Mondorf et de Schengen.

(fl/L'essentiel )