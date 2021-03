Mariage de rêve pour Florentin à la Gaichel

A l’antenne dès les premières secondes de l’émission, Florentin, 28 ans, agent de sécurité au Luxembourg, et Jennifer, 29 ans et originaire de Bruxelles, se sont donc «Mariés au premier regard», dimanche dernier, sur la chaîne belge RTL TVI. Après le mariage civil à la commune de Habay, les deux jeunes mariés ont pris la direction du Grand-Duché avec la suite des festivités organisées au Domaine de la Gaichel. Très heureuse de présenter «son mari» dans les très beaux salons du domaine de la Gaichel, Jennifer a d’emblée reconnu que «le feeling passait super bien» avec Florentin.

«Quand on connaît «Pitch» (le surnom de Florentin), et quand on a vu son épouse, on savait d’office que ça allait fonctionner», a affirmé sans hésitation, Julien, un ami de jeune marié. «Il avait ce petit regard qui fait toute la différence». «Je crois que j’ai vu le bonheur et la joie sur le visage de Florentin», a également ajouté, Luc, le beau-père du marié. «Il était heureux». «J’avais vraiment la femme dont je rêvais en face de moi et je ne voulais rien de plus», a confirmé Florentin face aux caméras. «Il est trop chou», s’est extasiée, la mariée Jennifer.

«Un super complicité»

Dans une ambiance endiablée où les verres étaient bien remplis et aussi tôt vidés, les jeunes mariés ont fait monter la température au moment où le gâteau de mariage est arrivé dans une des superbes salles du domaine de la Gaichel. «Tout est parfait, c’est trop beau pour être vrai», a surenchéri une nouvelle fois Jennifer, euphorique et sous le charme.

Mariés depuis moins de 24 heures, Florentin et Jennifer se sont réveillés au Grand-Duché «comme un prince et une princesse», après une nuit de noce durant laquelle ils ont beaucoup «discuté» avant de s’endormir dans les bras l’un de l’autre. «Rien n’a changé depuis le premier jour, la magie était toujours là le lendemain », s’est félicité Florentin. «Il y a une super complicité et j’ai l’impression qu’on se connaît depuis cinq ans ».

Affaire à suivre en Martinique

«C’est vraiment un truc de fou, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi fort entre nous», a souligné Jennifer dans la foulée, «heureuse de déjà arriver à être sérieuse tout en rigolant avec son nouveau mari». La partie consacrée aux jeunes tourtereaux s’est terminée à Paris à l’aéroport d’Orly, où ils allaient s’envoler pour la Martinique. Un voyage de noces à suivre dès la semaine prochaine…

