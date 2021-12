Resto, sport, loisirs: les tests ne suffisent plus

«On risque de perdre beaucoup. Des gens ont déjà annulé l'abonnement. On essaie de trouver des solutions mais certains résilient». Directeur de Factory4 et président de la Fédération luxembourgeoise de fitness, Charel Trierweiler ne cachait pas, jeudi, son inquiétude alors que dès ce vendredi l'accès aux loisirs sera limité aux vaccinés et guéris. Les tests ne suffiront plus. Et cela au moins jusqu'au 28 février.

2G ou 3G pour les activités sportives et culturelles



En fonction des circonstances, le régime 2G ou le régime 3G est appliqué lors des entraînements et des compétitions sportives et lors des activités culturelles.

Ceci dépend de l’âge des participants, l’affiliation à un club, à une association ou à une fédération, etc.



Les jeunes entre 12 ans et 2 mois et 19 ans sont soumis aux règles du CovidCheck 3G (vacciné, rétabli, testé), tandis que les personnes plus âgées doivent respecter le 2G (vacciné ou rétabli).





Avec 31 oui, 8 non et 21 abstentions et des policiers en faction devant la Chambre, les députés ont validé jeudi la nouvelle loi qui entérine le CovidCheck au travail au 15 janvier et le régime«2G» dans le sport, la culture ou l'Horeca. Pour le secteur du fitness qui avait boudé le CovidCheck «3 G» (vacciné, testé, guéri) privilégiant les gestes barrières, c'est compliqué. «Pour nous, la haute saison c'est janvier-février, avec les bonnes résolutions. Si on rate ces mois là, on sait déjà que la suite sera dure», poursuit Charel Trierweiler.

«Il faut nous aider...»

Associé gérant du complexe indoor de loisirs Fun-City à Pétange, Claude Legrand souligne qu'en terme d'organisation le régime «2G» changera peu par rapport au «3G», même si les contrôles d'identité s'ajouteront. «Mais depuis les annonces, 70% des événements de sociétés et fêtes de Noël ont été annulés, insiste-t-il. Souvent car il y avait des non-vaccinés dans les équipes» S'il ne peut chiffrer encore l'impact du 2 G sur la fréquentation, Claude Legrand souligne que les anniversaires d'enfants de plus de 12 ans risquent d'en souffrir. Certains parents ne pourront plus accompagner leurs enfants. Par rapport aux 15 premiers jours de décembre 2019, le complexe a perdu 55% de sa fréquentation. Les aides pour les coûts non couverts seront indispensables, pour le complexe aux 10 salariés et cinq saisonniers.

Du côté de la Fédération Horesca on réclame du soutien. «Pour nos membres, entre le 2G ou fermer le calcul est vite fait. Depuis le 15 novembre les réservations pour les événements de Noël ont sombré. Et on va perdre une partie de la clientèle. On a toujours été solidaires dans cette crise, l'Etat est dans l'obligation de nous aider dans cette période difficile», insiste le secrétaire général François Koepp. «Si comme à Munich, le 2G peut diminuer de moitié les infections et que ça aide à revenir à la normale on sera contents. Mais il faut nous aider».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)