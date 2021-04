Terrasses, jet-​​ski, la vie «d'avant» a repris à Remich

«Les terrasses sont pleines, pleines, pleines! En mettant les gens par deux on perd de la place mais on a l'impression que les gens revivent. Ça c'est Remich!». Dimanche sur les quais de la Moselle, on trouvait des restaurateurs heureux, à l'image d'Isabelle à La Cigale. «On est un peu speed, on a perdu l'habitude. Samedi c'était de la folie, les gens se battaient pour les tables». Même le personnel est de retour, au complet.

Les clients savouraient. «Jusque-là c'était travail-maison. Ça fait du bien de pouvoir sortir un peu avec notre petite fille», lançait Bruno de Rodange, tandis que des danseurs de Capoeira mettaient l'ambiance. «On attendait ça depuis longtemps», confiaient Nicolas et Julien venus de Thionville.

Les terrasses des péniches aussi était prises d'assaut. «Avec les limitations on a un peu moins de monde que d'habitude mais on travaille bien, ça reprend. Les gens sont contents de voir du monde», insistait Frank Pilarek de La Péniche Vintage. Un autre bateau venait de partir pour une balade d'une heure, croisant de nombreux jet-ski.

Minigolf, carrousel et voitures pour enfants, il y avait du monde partout. De petits groupes avaient choisi les pelouses du bord de la Moselle, un peu plus calmes, pour un pique-nique, un barbecue, une sieste... «On reste prudents, mais on retrouve plus de liberté que l'an passé. Mais ce n'est pas encore la normalité», lâchait Iulia. «On prend toutes les précautions mais il faut profiter des beaux jours», abondaient Helder et Nelly.

Même en surplomb de la vallée, au Scheierbierg, difficile de trouver une place de pique-nique. «Les gens se permettent de retrouver des semblants de vie. On profite un peu mais on garde les distances. On ne partage pas le grand bol comme d'habitude. La police vient même de passer pour voir si on ne buvait pas d'alcool», concluait Sofia, Pierre-Yves et Marta venus de Junglinster et Niederkorn. «Il y a du mieux mais on a pris l'habitude de réduire nos contacts. On aimerait retrouver l'autre vie», souriaient Gabrielle, Jil, Claire et Sara.

(Nicolas Martin/L'essentiel)