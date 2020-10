Attention aux feux avant d'entrer sur l'autoroute A6

C'est du jamais vu au Luxembourg, mais il est désormais possible de brûler un feu rouge, juste avant d'entrer sur l'autoroute. Entre-aperçus depuis le début de l'automne aux entrées de l'autoroute A6 en direction de Luxembourg, plusieurs feux de signalisation ont été activés ce mardi 27 octobre, pour la première fois. Si vous avez emprunté cette voie rapide à partir des entrées d'autoroute Steinfort (numéro 1), Mamer (2), Bridel (3) ou encore Strassen (4), vous avez donc probablement été surpris de tomber nez à nez avec des feux de signalisation, juste avant de vouloir monter sur les deux bandes de circulation qui vous mèneront vers la capitale.

Au volant d'un véhicule, avec toutes les précautions d'usage requises en prenant des photos depuis le siège passager, nous avons emprunté les entrées Steinfort et Mamer, ce mardi 27 octobre 2020, entre 8h11 et 8h23, à trois reprises. Deux fois pour la première entrée sur l'A6 et une seule fois pour la deuxième. À ces heures-là de la matinée, on espérait voir un des deux feux passer au rouge, mais il n'en fut rien.

Un système étendu à d'autres entrées? C'est possible.

«Pour leur entrée en fonction, ce mardi, les feux de signalisation sont passés pour la toute première fois au rouge à Mamer et à Bridel, entre 7h30 et 8h», nous a indiqué, ce mardi après-midi, Ralph Di Marco, de l'Administration des ponts et chaussées. «Nous sommes entrés dans cette phase rouge, car la circulation l'exigeait à ce moment-là, et les véhicules qui voulaient entrer sur l'A6 ont donc été retenus 30 secondes maximum sur la bretelle d'entrée».

Ce système va désormais fonctionner sept jours sur sept, 24h/24 et les objectifs attendus sont bien définis: améliorer le temps de parcours entre la frontière belge et la capitale, augmenter la capacité de l'A6 et réduire le risque d'accidents. Ce n'est pas une phase de test. Seul un calibrage technique est encore jugé nécessaire. Il restera donc en place à l'avenir et il pourrait même s'étendre à d'autres entrées d'autoroutes au Luxembourg.

(fl/L'essentiel )