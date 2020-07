Deux pays de plus sur la «liste noire» du Grand-​​Duché

Dans un communiqué publié ce vendredi matin, le ministère des Affaires étrangères et européennes indique avoir donné suite à la recommandation du Conseil européen concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union européenne. Conséquence: les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence au Monténégro et en Serbie ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché, à partir de ce vendredi. Ces restrictions temporaires restent en place jusqu'au 15 septembre 2020 inclus, précise le communiqué.

La liste des pays tiers dont les résidents sont autorisés à entrer au Luxembourg a par la même occasion été actualisée. Elle comporte à l'heure actuelle douze pays: Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay. La Chine fait l'objet d'une réserve de réciprocité au niveau de l’Union européenne.

Cette liste, établie il y a quinze jours, est basée sur des critères épidémiologiques. Elle est révisée de façon bimensuelle. La Serbie et le Monténégro ont enregistré des hausses inquiétantes des cas de nouveau coronavirus, au cours de ces derniers jours.

(pp/L'essentiel)