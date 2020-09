Des «munitions» sur un chantier à Bettendorf

Un lecteur de L'essentiel nous a indiqué, ce vendredi en fin de matinée, la présence de la police et de l'armée dans le village de Bettendorf. Via notre page Facebook, et photo à l'appui, il a illustré cette intervention qui s'est déroulée route d'Eppeldorf.

À côté d'un engin et de barrières de chantiers, on remarque effectivement un véhicule de l'armée, un véhicule de la police grand-ducale et un troisième véhicule du Corps grand-ducal incendie et secours (CGDIS). Quatre militaires, deux policiers et quatre pompiers ont été remarqués.

Pas de blessé, ni d'explosion

Selon notre témoin des faits, c'est une société de travaux publics qui a découvert «des munitions» sur un chantier. Les démineurs de l'armée se sont rendus sur la zone pour sécuriser les lieux. Les personnes proches de cet endroit ont ensuite été priées de se rendre à l'arrière du bâtiment par sécurité.

«Il n'y a eu aucun blessé et aucune explosion», nous a encore indiqué notre témoin. «C'était peu avant midi et ils ont pris la munition pour la désamorcer un peu plus loin».

(fl/L'essentiel )