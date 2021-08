Sous CovidCheck, les fêtes se taillent leur petit succès

«J'ai organisé ma soirée de plus de 30 invités à la maison sous le régime CovidCheck car je n'avais pas envie de payer une amende de 6 000 euros en cas de contrôle», relate David, résident de la capitale.

Depuis le 16 juillet, pour organiser un événement, de plus de dix personnes sans masque et sans distanciation, il faut le faire sous le régime CovidCheck. L'hôte doit s'assurer à l'entrée que ses invités et son équipe sont vaccinés, guéris ou négatifs. Et la fête doit être signalée préalablement au ministère de la Santé. Jusqu'à 300 personnes, une simple notification suffit.

«Il m'a suffi de remplir le formulaire sur la page officielle»

«Depuis l'entrée en vigueur de la loi, nous avons reçu environ 3 000 notifications», détaille-t-on au ministère, en précisant que «le système de notification ne fait pas de distinction entre les demandes qui émanent de personnes privées et celles venant d'organisations professionnelles».

David a trouvé cela très simple. «Pour déclarer l'événement, il m'a suffi de remplir le formulaire sur la page officielle. Pas besoin de réponse ou de validation. Le soir, à l'entrée, j'ai donné des autotests que j'avais reçus au travail, aux invités qui n'étaient pas entièrement vaccinés pour qu'ils se dépistent. Ainsi, on a pu passer une soirée où on a dansé et un ami DJ a mixé».

La police, pour sa part, a un accès direct à ces notifications, pour mener des contrôles aléatoires. En cas d'infraction, la note est salée, surtout pour l'organisateur.

