L'État affiche un excédent de 304 millions d'euros

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a présenté ce mardi, lors de la réunion de la Commission des finances et du budget et de la Commission du contrôle de l’exécution budgétaire, l’évolution des comptes de l’État, au 30 novembre 2018. Selon l’optique SEC2010, les recettes ont progressé de 8,8% par rapport à la situation à la même période en 2017 et s’établissent à 16,528 millions d’euros. Pour ce qui concerne les dépenses, celles-ci sont de l’ordre de 16, 224 millions d’euros, c’est-à-dire 7,3% plus élevées qu’en novembre 2017. «Les recettes continuent donc à augmenter plus rapidement que les dépenses», se félicite le ministère des Finances.

Par conséquent, le solde de l’Administration centrale affiche désormais un excédent de 304 millions d’euros, en augmentation de 225 millions d’euros par rapport à la situation, en novembre 2017, souligne le ministère, qui explique cet excédent par «un environnement économique favorable et le bon développement du secteur des services financiers».

«Le nouveau gouvernement peut donc partir d’une base solide pour mettre en œuvre son programme gouvernemental ambitieux», estime Pierre Gramegna, le ministre des Finances . Pour rappel, l'opposition avait été moins optimiste, la semaine dernière, en s'interrogeant notamment sur la capacité de l'État à financer la gratuité des transports. Martine Hansen, chef de fraction du CSV, avait ainsi estimé à la tribune de la Chambre des députés que «pour financer les transports gratuits, il nous faut plus de recettes, plus de croissance et cela signifie qu'il faudra encore faire venir plus de personnes au Luxembourg».

(L'essentiel)