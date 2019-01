Les quatre «gilets jaunes» verbalisés par la police

Les quatre «gilets jaunes» aperçus à Luxembourg en début de semaine dans le quartier du Kirchberg n'ont visiblement pas fini de faire parler d'eux. Photographiés avenue John F.-Kennedy par de nombreux internautes qui n'ont pas hésité à partager ces clichés sur les réseaux sociaux depuis lundi, ils sont également tombés dans les filets de la police grand-ducale.

Pour rejoindre le Luxembourg, suite à un appel lancé sur Facebook, fin décembre, les quatre «gilets jaunes» ont utilisé une camionnette maquillée en jaune fluo sur laquelle il est inscrit «mouvement pacifique parti de Mende, le 3 décembre 2018» «pour un monde plus juste». Sur la plaque d'immatriculation française, on peut également distinguer le numéro 12 de l'Aveyron. On peut donc imaginer que les quatre hommes ont parcouru plus de 800 km pour rejoindre le Grand-Duché.

Rejoindre le Luxembourg est une chose. Stationner gratuitement dans les rues du Kirchberg en est une autre. La police grand-ducale ne l'entendait pas de cette oreille. La camionnette des «gilets jaunes» a donc été verbalisée, à deux reprises déjà, selon les photos partagées sur Twitter par redt0mat0 ce mercredi vers 9h du matin.

What happened to the "delegation" of #giletsJaunes lost in #Luxembourg tax paradise ?

They are in prison?

Tired of traffic, theY went back to their country with the train & left their dirty #diesel van rotting in #kirchberg?

got hired by a bank or an investment fund? pic.twitter.com/PqlVkzXeps