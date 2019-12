Après deux ans, le tram a su trouver son public

Il y a deux ans pile, le 10 décembre 2017, Luxtram inaugurait son premier réseau de tramway dans la capitale, reliant Luxexpo au Pont Rouge. Depuis, les usagers ne peuvent plus s'en passer. «On a tellement subi les chantiers du tram, qu'au début je n'en voulais pas», se souvient Amal, 35 ans, désormais usager régulier de l'itinéraire Théâtre - Place de l'Étoile. «J'avais tort. C'est le seul moyen de transport public qui ne nous déçoit pas», poursuit-il.

Sonia, étudiante de 23 ans, se sent elle soulagée que le «tram existe». «C'est bien plus confortable et plus ponctuel qu'un bus». Pour Filipe, lycéen, le tramway est indispensable pour se rendre à l'heure à son job étudiant, dans un supermarché au Kirchberg. Des retards qui se font rares, pas de bouchons et le design intérieur sont des points très appréciés par les usagers.

Pour 2019, Luxtram a compté quelque 30 000 passagers et est passé à une fréquence de six à cinq minutes en journée. L'expansion continue: quatre nouveaux arrêts, dont deux pôles d'échange à Hamilius et à la Gare centrale, sont prévus pour 2020. D'ici 2022/2023, le tram desservira aussi la Cloche d'Or, le Findel et le stade national.

(Ana Martins/L'essentiel)