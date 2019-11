Un homme coincé dans l'auto après une collision

Une collision frontale s'est produite mardi, vers 8h, sur le CR106 entre Limpach et Mondercange. L'un des automobilistes est resté coincé dans l'habitacle et a dû être désincarcéré par les équipes de secours. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital.

L'autre chauffeur a également été touché et hospitalisé, même s'il semble moins sérieusement touché. Le CR106 a été coupé. On ignore pour l'heure les causes de cet accident.

(nc/L'essentiel)