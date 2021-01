«Adieu Trump, vous n'allez pas nous manquer»

Après l'annonce de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, l'ensemble de la classe politique luxembourgeoise s'était félicitée de la fin de l'ère Trump. Les messages partagés à l'occasion de l'investiture de Joe Biden sont dans le même ton. À commencer par le Premier ministre, Xavier Bettel, qui a souhaité «un grand succès» à Joe Biden et Kamala Harris, tout en appelant la nouvelle administration à «favoriser les liens» entre l'Amérique et le Luxembourg.

Congratulations & happy #InaugurationDay to @JoeBiden & @KamalaHarris, now officially the 46th @POTUS & @VP! I wish you & your administration great success and look forward to working with you on fostering the ties between our countries & enhance our transatlantic cooperation. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) January 20, 2021

Très diplomate, le Premier ministre luxembourgeois n'a pas évoqué Donald Trump. Le député socialiste Mars Di Bartolomeo, lui, n'a pas hésité à montrer sa satisfaction suite au départ du milliardaire de la Maison-Blanche, dans la droite lignée du chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn, qui avait qualifié Trump de «pyromane politique devant être traduit devant la justice».

«Adieu, ex-président, vous n'allez pas nous manquer. Président Biden, votre investiture s'accompagne de tellement d'espoirs», a tweeté l'ancien président de la Chambre des députés.

Adieu Expotus Trump. We are not gonna miss you. Welcome #PresidentBiden. So many hopes come back with Your #investiture . pic.twitter.com/4Lv1luDtQe — Mars Di Bartolomeo (@Mars_Bartolomeo) January 20, 2021

En plus de Xavier Bettel, d'autres membres du gouvernement se sont félicités de l'investiture de Joe Biden. C'est notamment le cas de Claude Turmes. Le ministre écologiste de l'Énergie a salué «un nouveau jour pour le climat» et appelé à «un nouveau partenariat pour une meilleure planète». Pour rappel, Joe Biden va réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.

It’s a new day for the climate. President @JoeBiden brings science-based, responsible climate policy back. Welcome back #USA: Let’s build together a new partnership for a better planet — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) January 20, 2021

Du côté de l'opposition, les élus CSV n'ont pas manqué non plus de saluer l'investiture du duo Biden-Harris. La députée Martine Hansen espère ainsi «un nouveau commencement pour l'Amérique, pour l'Europe, pour les relations transatlantiques et pour le monde entier. Merci pour votre message d'unité et d'espoir. C'est exactement ce dont on avait besoin à cet instant».

Congratulations Mr. President and Madam Vice-President! All the best for your presidency! It is a new beginning for America, for Europe, for our transatlantic bond, for the whole world. And thank you for your message of unity and hope. For both is exactly what we need right now. — Hansen Martine (@HansenMartine2) January 20, 2021

