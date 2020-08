Cinq accidents ont fait six blessés vendredi soir

Cinq accidents différents ont fait en tout six blessés dans la soirée de vendredi, rapportent les pompiers luxembourgeois ce samedi matin. La série a commencé à Steinfort, sur la route d'Arlon, à 18h09. Deux voitures sont entrées en collision. Bilan: un blessé.

Plus tard, à 19h33, deux autres véhicules se sont percutés sur la rue Principale de Tétange. Là encore, une personne a été blessée. À 19h55, une voiture s'est renversée sur le CR173 entre Sandweiler et Contern, pour un bilan identique. La police a précisé ce samedi que le conducteur avait trop bu. Son permis lui a été confisqué, et un procès-verbal a été dressé.

À 20h12, à Colpach-Bas, une voiture qui se dirigeait vers Oberpallen s'est renversée. Là encore, le bilan est de 1 blessé. Enfin, juste après minuit, le dernier accident de cette sombre soirée a fait deux blessés, quand deux voitures sont entrées en collision rue de la Faïencerie, au Limpertsberg, dans la capitale. La gravité des blessures des différentes victimes n'a pas été précisée par les pompiers.

