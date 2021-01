Une piétonne renversée est entre la vie et la mort

Une piétonne a été fauchée par un automobiliste, alors qu'elle traversait la rue sur un passage pour piétons, sur le pont frontalier entre Luxembourg et Allemagne, à Grevenmacher, lundi soir vers 19h20, rapporte ce mardi la police grand-ducale.

La victime a été grièvement blessée et est entre la vie et la mort, selon les premiers éléments fournis par la police. Elle a été prise en charge sur les lieux de l'accident, où un médecin et des secouristes lui ont fourni les premiers soins. Elle a ensuite été transportée à l'hôpital, inconsciente.

La police criminelle a été envoyée sur les lieux par le parquet pour ouvrir une enquête. Le site de l'accident a été fermé à la circulation pour les besoins de l'investigation.

(L'essentiel)