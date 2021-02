Attention aux routes verglacées ce lundi matin

Des pluies verglaçantes sont attendues dans tout le pays de 8h à 11h, ce lundi matin. MétéoLux a placé le Grand-Duché en vigilance jaune. Des températures comprises entre -2°C et 0°c dans le nord et entre -1°C et 1°C dans le sud pourraient rendre les routes fort glissantes.

Les températures devraient commencer à augmenter à nouveau dans l'après-midi, mais il pourrait continuer à pleuvoir par endroits. Selon MétéoLux, les valeurs maximales seront comprises entre 2 et 4°C. Du brouillard pourrait se former à la nuit tombée.

Mardi, en revanche, le temps devrait rester largement sec et ensoleillé. Et doux. Selon MétéoLux, il fera entre 6°C et 8°C dans le nord et entre 8°C et 10°C dans le sud. Mais la pluie reviendra en soirée.

(L'essentiel)