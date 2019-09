Bientôt 80 apparts «bon marché» à Differdange

Dans un souci de dynamisation de son entrée de ville et d'amélioration de son offre de logements, la commune de Differdange va lancer début 2020 les travaux d'un vaste complexe immobilier, qui sera situé au croisement de la rue Émile-Mark et du boulevard Émile-Krieps, sur le plateau du funiculaire.

Le projet, baptisé «Project Gravity», se composera de deux tours de 20 et 16 étages, regroupant au total 80 logements (et 80 places de parking), d'un bâtiment accueillant des bureaux et de deux immeubles regroupant une crèche de quelque 80 places et environ 125 studios, pour des séjours de courte et moyenne durée, de type «appart-hôtel». Le projet comportera également une galerie commerciale sur deux niveaux de quelque 3 500 m2 ainsi que 225 places de stationnement souterraines.

Dans une démarche très novatrice, la ville a décidé d'investir plus de 40 millions d'euros pour acquérir les 80 appartements du complexe, qu'elle vendra ou mettra en location à des prix abordables, «afin de contribuer de façon concrète à la maîtrise des coûts de l'immobilier», dixit Roberto Traversini, bourgmestre de Differdange. Le ministère du Logement participera au projet dans une fourchette de 12 à 18 millions d'euros, en fonction du nombre de logements mis en vente ou en location.

Les 80 appartements de 2 à 4 chambres offriront une surface habitable comprise entre 85 et 140 m2 et disposeront chacun d'un grand balcon. «La construction privilégiera des matériaux durables et recyclables», indique

