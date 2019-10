À 45 ans, la Belle Étoile continue de briller

Le centre commercial de Bertrange a prévu une série d’événements, du 17 au 20 octobre, pour marquer le coup. Au-delà des festivités, impossible pour le groupe Cactus de se reposer sur ses lauriers. Face à la concurrence des commerces en centre-ville et d’espaces de shopping toujours plus nombreux, il faut continuer à se réinventer, explique l’administrateur-directeur du groupe.

«Nous sommes beaucoup, compte tenu de la taille de la ville, du pays, et de la zone de chalandise. Tout le monde y trouvera-t-il son compte?», interroge Laurent Schonckert. Pour continuer à tirer son épingle du jeu, la Belle Étoile mise sur «l'esprit familial, très important», et un positionnement «démocratique».

100 000 visiteurs par semaine

Le mixte entre enseignes luxembourgeoises et internationales reste aussi primordial, selon le dirigeant. Même s’il est «difficile» de maintenir et d’attirer les locaux, tout en séduisant les internationaux. «Dans le textile et la décoration de la maison, on aimerait avoir d’autres grands noms. Mais les enseignes étrangères se demandent "est-il intéressant pour nous d’avoir une énième boutique dans le pays?". Il y a des enseignes en attente qui ne prennent pas de décisions, et ce d’autant qu’il faut avoir des locaux libres - ce que par chance nous avons rarement -, d’une bonne taille et au rez-de-chaussée de préférence», complète Laurent Schonckert.

Depuis l’extension de 2013, le centre commercial et ses 105 magasins et restaurants accueillent désormais 100 000 visiteurs par semaine. Après ce dernier grand chantier opéré sur le site, la direction réfléchit désormais à des projets de rafraîchissement, sans avoir fixé de date. «On pense à un relooking de la galerie, pour qu’elle soit au niveau de ce que l’on trouve dans l’extension. Et, pour le supermarché, nous avons le modèle de nos nouveaux magasins, plus aérés, plus lumineux», entrevoit Laurent Schonkert.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)