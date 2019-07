Buzz Aldrin va fouler le sol du Luxembourg

Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir marché sur la lune après Neil Armstrong, sera présent au Luxembourg ce mercredi. L'ex-astronaute, âgé aujourd'hui de 89 ans, sera ainsi reçu par l'ambassade américaine au Luxembourg, dans le cadre de manifestations pour la fête nationale des États-Unis (le 4 juillet), à la Philarmonie Luxembourg.

«À l'occasion du Jour de l'Indépendance, nous célébrerons notamment le 50e anniversaire du débarquement de la mission d'Apollo 11 sur la Lune», indique l'ambassade américaine dans un communiqué. Pour rappel, la mission Apollo 11 a décollé du centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969. Le 21, à 3h15 UTC (temps universel coordonné), vingt minutes après Neil Armstrong, Aldrin est devenu le deuxième homme à fouler le sol lunaire.

Buzz Aldrin pose pied sur la Lune:

Working on my photography skills..it’s a little harder when you’re in a spacesuit and the camera is from 1969! #FlashbackFriday pic.twitter.com/Eg7DkyT6eu