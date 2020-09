30% des personnes invitées se sont fait tester

«30% des personnes ont accepté l’invitation du gouvernement aux tests de dépistage à grande échelle». Le chiffre a été communiqué par la ministre de la Santé, Paulette Lenert, lors d'une réunion de commission parlementaire dédiée au coronavirus, courant août. Le chiffre, s'il semble peu élevé, n'inquiète pas outre mesure le Luxembourg Institute of Health (LIH), en charge des opérations pour la première phase de tests, qui s'est achevée le 27 juillet.

Plus de 106 000 vouchers à l'aéroport



Au 25 août, 106 500 bons pour des tests gratuits ont été remis à des passagers à l'arrivée au Findel. Ils ont débouché sur un total de 29 211 tests, pour 192 cas positifs.

«Le nombre de rendez-vous a augmenté régulièrement» pendant la première phase, explique ainsi Arnaud d'Agostini, porte-parole du LIH. «En juillet, jusqu'à la fin de la campagne, nous avons enregistré plus de 10 000 rendez-vous chaque jour de la semaine, avec un pic à 16 000. Et les samedis ont presque atteint leur capacité maximale à chaque fois». Selon lui, cette progression constante est liée à la campagne d'information du ministère et à une hausse du nombre de cas, qui a sensibilisé les gens au problème.

«Bonne vue d'ensemble de la pandémie»

Pourtant, un certain nombre d'invités résidents et frontaliers ont décliné la possibilité de se faire dépister. Mais «les 1,2 million d'invitations envoyées comprennent également celles adressées à des groupes spécifiques, toutes les deux semaines. Il ne s'agit pas d'1,2 million d'invitations individuelles». Le nombre de personnes qui se sont fait tester plusieurs fois est en cours d'analyse. Autre signe d'optimisme, pour Arnaud d'Agostini, «un grand nombre de codes de rendez-vous n'ont pas encore expiré. Les personnes qui souhaitent encore se faire tester peuvent le faire». La proportion de population testée parmi les résidents et parmi les frontaliers est aussi en cours d'étude.

D'après les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé, 694 495 tests ont été effectués sur des résidents, dont plus de 196 500 sur ordonnance, 26 500 avec un voucher offert à l'aéroport, 28 800 lors du tracing et une large majorité, près de 442 500 dans le cadre des tests à grande échelle. Et le Luxembourg reste le pays qui fait le plus de tests par habitant, rappelle Arnaud d'Agostini. «Nous avons une bonne vue d'ensemble des progrès de la pandémie dans le pays. Pour que cela reste ainsi, il est important que résidents et frontaliers continuent à être testés s'ils reçoivent une autre invitation». La deuxième phase de tests à grande échelle doit commencer en septembre et durer au moins jusqu'au premier trimestre 2021.

(jw/L'essentiel)