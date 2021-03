Dépistage renforcé dans les écoles avant les vacances

Un dépistage généralisé dans la communauté scolaire de Differdange, des autotests au banc d'essai dans quatre écoles fondamentales (à Luxembourg, Esch, Sanem et Dudelange) et deux lycées (à Redange et à Esch): si l'école ne se fera pas à distance pour cette dernière semaine avant les congés de Pâques, elle sera sous surveillance. Un total de 3 924 élèves et membres du personnel participeront, par exemple, aux autotests.

Car la propagation des variants du virus chez les enfants inquiète et la prévention s'intensifie. Le Luxembourg Institute of Health (LIH) a annoncé vendredi que des enfants sont désormais intégrés à l'étude PrediCovid visant à évaluer les facteurs de risques associés à la gravité du coronavirus. «Bien qu'ils développent généralement des formes asymptomatiques ou plus bénignes, des preuves récentes suggèrent que le virus SARS-CoV-2 peut être impliqué dans l'apparition de manifestations plus graves, note le LIH. De février à juin, au moins 100 enfants et adolescents de 0 à 17 ans sont inclus».

Du 15 au 27 mars, 397 cas ont été recensés dans les écoles (élèves, personnel). Sans parler des cas introduits dans la sphère familiale via l'école. Ces derniers jours, des cas multiples ont été signalés à Mondorf et Lorentzweiler. Quatre classes ont été mises en quarantaine au Lycée Aline-Mayrisch dans la capitale. Une mesure de «précaution» en raison «de contacts entre élèves», expliquait samedi le ministère de l'Éducation nationale, niant tout «cluster». Dès la rentrée, les autotests doivent être généralisés.

(Nicolas Martin/L'essentiel)