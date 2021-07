La voiture termine sur le toit, un blessé

Un accident de la route a fait un blessé peu après 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course sur le toit, on ne sait pas trop comment, rue de Luxembourg à Esch-sur-Alzette, «devant la Kulturfabrik», précise un internaute de L'essentiel qui a assisté à la scène. Les pompiers précisent que la personne n'a été que légèrement blessée. Les secours venus d'Esch et Mondercange l'ont prise en charge.

Un autre accident impliquant une voiture seule s'est déroulé plus tard dans la nuit, vers 2h30, à Rodange, rue de la Piscine. Là encore, une personne a été légèrement blessée et a été aidée par les secouristes d'Esch et Pétange.

(L'essentiel)