Des couches toxiques au Luxembourg aussi?

Certaines couches pour bébés seraient-elles toxiques? C'est en tout cas les conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) française, qui a révélé il y a plusieurs semaines la présence d'une soixantaine de substances chimiques potentiellement dangereuses, dont du glyphosate, dans des couches jetables.

Au Luxembourg, l'étude menée par nos voisins est prise très au sérieux, car «les mêmes produits peuvent être trouvés au Grand-Duché», reconnaît le ministère de l'Environnement. Si «aucune étude n'a été menée par les autorités compétentes au Luxembourg», le ministère «soutient les recommandations de l'ANSES» et conseille donc aux parents «d'opter pour des couches lavables et de favoriser les produits d'hygiène qui ne sont pas parfumés».

Aucun produit retiré des rayons

Un conseil avant tout, car sur le plan légal, rien n'oblige les fabricants à retirer les produits mis en cause de la vente. Les noms des différentes marques et références concernées n'ont d'ailleurs pas été révélés.

«Une interdiction de mise sur le marché ou un retrait ne peut être envisagé sur base de cette étude, étant donné que les limites légales ne sont pas dépassées. D'autant plus qu'il n’existe aucune donnée épidémiologique permettant de mettre en évidence une association entre des effets sanitaires et le port de couches», précise le ministère.

L'ULC «suit de très près» le sujet

Également sollicité, l'ILNAS (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) n'a reçu aucune indication quant à la nécessité de supprimer des rayons telle ou telle référence de couches.

Du côté de l'ULC (Union luxembourgeoise des consommateurs) où «les tests effectués par les confrères des autres pays sont suivis de très près», on milite pour une «élimination de toute substance nocive pour les enfants» et pour «de nouvelle normes introduites et contrôlées par l'État».

(Thomas Holzer/L'essentiel)