Des associations tirent la sonnette d'alarme

«Pour de petites structures, c’est la catastrophe et un certain désespoir. Nous sommes dans une situation compliquée, c’est évident». Membre du Conseil d’administration du comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE), Antoni Montserrat, s’est montré clair: «Nous avons besoin d’aide». Le travail du secteur associatif en matière d’immigration, et aussi sur le plan humanitaire à l’international, a été paralysé ces derniers mois par la crise sanitaire et le confinement. Activités à l’arrêt, projets annulés, baisse des dons mais frais de fonctionnement maintenus, les acteurs du secteur ont tiré la sonnette d’alarme lundi.

Deux enquêtes, du CLAE et du Cercle de coopération des ONGD, réalisées en mai, ont révélé que 90% des 125 associations interrogées ont été impactées par cette crise. Pire, 25% d’entre elles estiment que ces difficultés pourraient remettre en cause leur existence. Ironie du sort, le 37e festival des migrations, organisé les 28, 29 février et 1er mars, a été l’un des derniers événements avec du public au Luxembourg avant le confinement.

48% de la population au Luxembourg

Aujourd’hui, ces associations qui œuvrent pour l’intégration culturelle et le lien social, et reposent sur le bénévolat, se disent oubliées. «La réaction des pouvoirs publics n’est pas à la hauteur», disent-elles d’une même voix. Il y a l’absence de soutien pour garder la tête hors de l’eau, et le spectre de nouvelles coupes budgétaires en 2021. «Il est inutile de faire des économies sur le dos du tissu associatif », glisse Anita Helpiquet, directrice du CLAE. «Ces associations représentent 48% de la population au Luxembourg. Parfois elles sont le seul espace de participation pour les populations issues de l’immigration, ne pas les soutenir serait une faute», relève Antoni Montserrat.

Nicole Ikuku, directrice du Cercle de coopération, va plus loin: l’impact de ces associations et ONG «qui font vivre les solidarités», touche des communautés au-delà des frontières du Luxembourg. L’enjeu est grand. Le travail et les projets de certaines structures comme Les amis du Tibet, PassaParola, le Centre Catala ou même Handicap International pour ne citer qu’eux sont désormais pleins d’incertitudes. «On ne demande pas d’augmenter l’aide publique au développement, simplement une ligne budgétaire d’urgence. Et d’affirmer publiquement le rôle que nous avons dans la vie luxembourgeoise», demande le secteur.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)