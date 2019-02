Des vols Luxair déviés à cause de la météo

La météo est capricieuse depuis vendredi sur la capitale britannique. Le brouillard épais qui sévit actuellement sur Londres provoque des perturbations au London City Airport. Plusieurs vol Luxair entre Luxembourg et la capitale britannique sont impactés, avec des conséquences diverses.

Ainsi, le vol LG4592 et le vol LG4594 qui devaient respectivement arriver au Findel à 10h40 et 14h20 ont été annulés. Celui au départ de Luxembourg (LG4591) a pu, comme prévu, décoller à 7h40 et atterrir sur le sol britannique mais un autre vol, prévu au départ du Findel à 11h25, a été annulé.

Face à ces soucis d'ordre météorologique, Luxair s'est organisée pour permettre aux clients qui le souhaitent de pouvoir rentrer ce samedi au Grand-Duché. Les passagers seront ainsi transportés par bus entre le London City Airport et l'aéroport de Southend, d'où ils pourront prendre un avion à destination de Luxembourg.

(pp/L'essentiel)