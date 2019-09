Chi-​​Chi's et Luxembourg, c'est bientôt terminé

«Ambiance chaleureuse, service dédié, cocktails rafraîchissants et une cuisine Tex-Mex à tomber» et ce sera bientôt terminé! Les restaurants «Chi-Chi's Luxembourg», l'un situé au centre-ville, place d'Armes, et l'autre au Kirchberg, dans le complexe cinématographique Kinepolis, vont fermer leurs portes à partir du dimanche 29 septembre 2019.

C'est un post Facebook publié sur le réseau social ce lundi peu avant midi qui a annoncé, «avec émotion», le «dernier jour d'ouverture». En français et en anglais, ce message d'adieu a suscité de très nombreuses réactions des internautes remerciant au passage le personnel pour l'accueil, le service et «tous les souvenirs depuis une trentaine d'années».

Une autre enseigne prochainement?

Est-ce pour autant la fermeture définitive des deux restaurants «Chi-Chi's Luxembourg»? Un internaute tente en effet de rassurer les autres fanatiques de cuisine Tex-Mex en affirmant que «c'est une fermeture pour transformation».

Contactée par L'essentiel, ce mardi matin, une responsable nous a confirmé au téléphone que «c'était la fin du contrat de franchise avec "Chi-Chi's", mais qu'il n'y aurait pas de licenciement. On ne peut malheureusement pas vous en dire plus pour le moment...», nous a-t-elle répondu, quand on lui a demandé si une nouvelle enseigne arriverait prochainement.

