Belval Plaza s'offre une nouvelle jeunesse

L’accès au centre commercial Belval Plaza depuis la gare va être repensé et une zone de jeux et de divertissements de 400 m², dédiée aux enfants de plus de 3 ans, va être créée à côté du cinéma. «Elle permettra de les accueillir pendant que les parents iront faire leurs courses, iront au restaurant, au cinéma, etc.», expose Christophe Fournage, président de la société Firce Capital spécialisée en asset management, développement et investissement dans le secteur immobilier.

L’entrée du Kinepolis va, dans ce cadre, changer de visage. «Le foyer qui donne sur les salles sera rénové en profondeur, avec de nouvelles caisses, des nouveaux coins de relaxation et sera repeint aux couleurs de Kinepolis, un peu comme ce qui a été fait au Kirchberg. La boutique va changer de place et sera plus grande, plus moderne», expose Christophe Eyssartier, responsable des sites Kinepolis au Luxembourg.

«Entre 10 et 15 restaurants différents»

Firce Capital, qui laisse entendre l’arrivée de nouvelles enseignes, prévoit aussi la création d’un espace de restauration de 2 500 m², au deuxième étage du centre. «Il y aura entre 10 et 15 restaurants différents, avec une gestion centralisée pour les commandes. Il sera ainsi possible de manger en famille ou entre amis, sans avoir forcément à tous manger chinois ou italien. Chacun pourra choisir selon ses goûts», développe Christophe Fournage.

Pour cette installation, le magasin Saturn - qui va devenir MediaMarkt - devra céder un étage, tout en s’étalant sur des cellules adjacentes. L’ensemble des travaux, dont les montants n’ont pas été communiqués, doivent aboutir «d’ici la fin de cette année, ou début d’année prochaine, en fonction du Covid».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)