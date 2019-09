Qui peut contrôler les finances du Grand-​​Duc?

La famille grand-ducale dispose chaque année d’une enveloppe accordée sur le budget de l’État. Pour l’année 2019, celle-ci a été fixée à près de 11,1 millions d’euros. Or, l’utilisation de cet argent n’est pas systématiquement contrôlée, ce qui témoigne d’un «manque de maturité et flou juridique», selon le député LSAP, Alex Bodry, président de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle. Celle-ci s’était prononcée pour un contrôle plus strict des finances du Grand-Duc.

Le budget de la famille grand-ducale



accorde 11,1 millions d'euros à la Maison grand-ducale, avec notamment, ces postes budgétaires:



- Frais du personnel attaché la fonction de chef d'État: 6,6 millions d'euros.



- Frais du personnel attaché à la fonction d'ancien chef de l'État: 1,5 million d'euros.



- Liste civile: 1,2 million d'euros.



- Frais de représentation du chef de l'État: 727 136 euros.



- Frais de fonctionnement et dépenses courantes: 710 121 euros.



- Rémunération du personnel: 100 euros (sic).

«Il n’y a pas de contrôle de la Cour des comptes, comme pour tous les établissements publics, alors que la loi ne l’exclut pas», déplore Alex Bodry, qui s’est fendu d’une question parlementaire au Premier ministre sur le sujet. Pour lui, les dotations de la famille grand-ducale doivent faire l’objet d’une loi distincte sur les frais liés à la monarchie et sur de meilleurs contrôles. La Belgique s’est dotée d’un tel régime en 2013 et les Pays-Bas procèdent aussi ainsi. «Le Luxembourg est à la traîne. Il est temps de sortir du XIXe siècle et d’appliquer des règles de droit commun», martèle Alex Bodry, qui affirme que la commission parlementaire était d’accord sur le principe.

«Clarifications»

«Il ne faut pas avoir peur de la transparence, au contraire, c’est le manque de transparence qui peut ébranler la monarchie», dit le député. D’autant que le budget 2019 précise bien que les lignes attribuées à la famille grand-ducale constituent des «crédits non limitatifs». Ce qui signifie que des rallonges peuvent être accordées en cours d’année.

«Et on ne sait pas très bien ce qui relève de la liste civile (NDLR: 1,2 million d’euros sur le total attribué à la famille grand-ducale). Normalement, cela comprend les frais de personnels, mais ils font l’objet d’une autre ligne de budget. Ces clarifications, c’est une loi spéciale qui pourrait les apporter», conclut Alex Bodry. Le site Internet de la monarchie grand-ducale précise que la liste civile «est censée permettre (au Grand-Duc) d’exercer ses fonctions de chef d'État en toute indépendance».

Xavier Bettel a répondu à la question d’Alex Bodry, disant que «le gouvernement se tient prêt à en débattre avec les députés», une fois que la mission du représentant spécial que le gouvernement a nommé auprès de la Cour, fin juin pour surveiller sa gestion du personnel, aura fini sa mission.

(jw/L'essentiel)